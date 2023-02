Extrato do INSS para declaração do IR 2023 está disponível

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já disponibilizou o extrato para declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2023. O documento informa os rendimentos recebidos pelos beneficiários no último ano.

O extrato pode ser acessado pelo aplicativo Meu INSS, que tem também uma versão no site do próprio instituto. O acesso deverá ser feito por meio do login com dados do Gov.br.

“O cidadão não precisa comparecer a uma agência do INSS para conseguir seu extrato, uma vez que o documento pode ser baixado diretamente pela internet”, informou o instituto.

Após acessar o site ou o aplicativo do Meu INSS e fazer o login com os dados do Gov.br, o interessado precisa digitar “Extrato de Imposto de Renda” na barra “Do que você precisa?”. Na sequência, basta emitir o documento.

Se for do interesse do declarante, é possível obter o documento junto ao banco onde recebe seu benefício.

IR 2023

A Receita Federal informou que o período de entrega das declarações do imposto de renda da pessoa física 2023 (ano-base 2022) acontecerá no período de 15 de março a 31 de maio. Desta maneira, os contribuintes terão um prazo maior de período de entrega. No ano passado, a entrega do IR foi até o final de abril.

Em nota, a Receita afirmou que alteração tem por objetivo permitir que desde o início do prazo de entrega todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida.