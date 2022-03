EXAME Invest responde dúvidas de leitores sobre IR 2022

Tem dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2022? A EXAME Invest, em parceria com a IOB, responderá as perguntas dos leitores.

Os interessados devem enviar suas questões por e-mail até o final de abril. O endereço é exameinvest@exame.com.

O prazo de entrega começou no dia 7 de março e irá até as 23h50min59s de 29 de abril. Neste ano, a Receita Federal espera receber entre até 34,1 milhões de declarações do IR.

O programa para computador está disponível na página da Receita Federal na internet. Quem perder o prazo de envio terá de pagar multa de 165,74 reais ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

A entrega é obrigatória para quem recebeu acima de 28.559,70 reais em rendimentos tributáveis em 2021. Isso equivale a um salário acima de 1.903,98 reais, incluído o décimo terceiro.

Também deverá entregar a declaração quem tenha recebido rendimentos isentos acima de 40 mil reais em 2021, quem tenha obtido ganho de capital na venda de bens ou realizado operações de qualquer tipo na Bolsa de Valores, quem tenha patrimônio acima de 300 mil reais até 31 de dezembro do ano passado e quem optou pela isenção de imposto de venda de um imóvel residencial para a compra de outro imóvel em até 180 dias.