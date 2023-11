É abusiva a cobrança de multa para cancelar o plano de saúde?

Dúvida do leitor: É abusiva a cobrança de multa e/ou aviso prévio para cancelar o plano de saúde?

A cobrança da multa por cancelamento do plano de saúde é considerada abusiva, independente do plano de saúde ser coletivo ou individual/familiar, e pode ser afastada ou, a quantia paga a tal título ser reembolsada, por meio de uma ação judicial.

Outro aspecto a ser considerado é que a multa normalmente é prevista apenas em caso de cancelamento do plano de saúde de forma imotivada, ou seja, sem razão específica.

Contudo, há muitos casos em que o consumidor pede o cancelamento do plano de saúde antes do prazo de vigência previsto porque está insatisfeito com os serviços ou com a qualidade da rede credenciada do plano de saúde, ou então porque que veio a sofrer reajustes que estejam totalmente fora de suas condições financeiras.

Em tais situações, o pedido de cancelamento do plano de saúde não é imotivado, ou seja, existe uma razão justificável e, portanto, não se justificaria a imposição de multa em razão da rescisão do contrato.