“Não podemos matar o parcelado sem juros, tão valioso para o brasileiro”, diz CFO do Banco do Brasil

Na contramão do que vem sendo defendido pelos bancos privados, o CFO do Banco do Brasil defendeu a continuidade do pagamento parcelado sem juros no cartão de crédito.

“Não podemos matar esse instrumento tão valioso na vida das pessoas, usado de forma corriqueira pelos brasileiros, por essa discussão”, afirmou Geovanne Tobias, vice-presidente de gestão financeira e RI do BB, em coletiva com jornalistas nesta quinta-feira, 11.

O parcelado sem juros entrou nos holofotes em meio à discussão para reduzir a cobrança do rotativo nos juros do cartão de crédito. De um lado, os grandes bancos defendem que o parcelado sem juros é uma das causas que levam aos juros altos do rotativo e à alta inadimplência nessa modalidade de crédito. Do outro, as varejistas argumentam que dependem do parcelado sem juros para vender seus produtos.

Tobias posicionou o BB do lado contrário aos pares do setor. Na véspera, o CEO do Itaú, Milton Maluhy Filho, afirmou que a modalidade "é um grande impulsionador da inadimplência" no médio prazo.

O assunto tem sido debatido pelo Banco Central com empresas de maquininhas de cartão, bancos, fintechs e varejistas. Na primeira reunião entre as partes, o presidente do BC propôs limitar as compras no cartão em 12 parcelas sem juros. Já no segundo encontro, realizado esta semana, todos se posicionaram contra limitar o parcelado sem juros, com exceção dos grandes bancos privados.

Para o CFO do Banco do Brasil, nem mesmo limitações ao parcelado sem juros seriam bem-vindas. “Seria muito ruim termos regras excluindo isso ou aquilo. Vai atrapalhar a vida do brasileiro e impactar a cadeia de valor como um todo”, disse Tobias.

