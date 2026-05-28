Dia do Imposto Zero: veja onde encontrar lojas e postos participantes

O varejo brasileiro realiza nesta quinta-feira, 28, a 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), mobilização nacional que reúne lojas, restaurantes, postos de combustíveis e prestadores de serviços com descontos equivalentes aos tributos que normalmente incidem sobre produtos e serviços. A iniciativa é organizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e busca chamar atenção para o peso da carga tributária no país e seus impactos sobre consumidores e empresas.

Neste ano, o movimento ocorre em meio ao debate sobre a implementação da Reforma Tributária e às discussões sobre a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que substituirá tributos federais, estaduais e municipais. Segundo a CNDL, o objetivo da campanha é "evidenciar como a carga fiscal impacta o poder de compra e o ambiente de negócios".

A entidade afirma que, em alguns setores, os descontos podem chegar a até 70% do valor final dos produtos, refletindo a parcela correspondente aos impostos que deixam de ser repassados ao consumidor durante a ação.

"O DLI não é apenas uma promoção comercial — é um movimento cívico que coloca o cidadão no centro do debate tributário", afirmou o presidente da CNDL, José César da Costa. Segundo o dirigente, a iniciativa também busca pressionar por "desoneração real e justiça para quem produz", especialmente em um momento de transição da Reforma Tributária.

Onde encontrar lojas participantes

Consumidores podem consultar os estabelecimentos participantes no site oficial do movimento, que reúne empresas cadastradas por estado, cidade e categoria.

Segundo a organização, empresas de todos os portes podem aderir gratuitamente à campanha, inclusive no próprio dia da ação. Em 2025, o movimento contou com mais de 100 mil varejistas participantes, entre lojas de rua, shopping centers, restaurantes, postos de gasolina e prestadores de serviços.

A CNDL ressalta, porém, que nem todos os participantes realizam cadastro prévio na plataforma, o que significa que o número real de empresas envolvidas pode ser maior do que o listado no site.

As categorias participantes incluem moda e beleza, casa e decoração, saúde e bem-estar, alimentação, eletrônicos, educação, papelaria, livrarias, óticas, pet shops, ferramentas, automóveis, oficinas, postos de combustível e serviços diversos.

Postos terão gasolina sem imposto

Entre as ações de maior visibilidade do DLI estão as vendas de gasolina sem a incidência de tributos em postos de combustíveis de São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, a ação ocorrerá a partir das 7h no Posto G4, no Morumbi. Já na capital fluminense, a venda ocorrerá no Posto Petronas, também a partir das 7h.

Segundo os organizadores, serão disponibilizados 5 mil litros de gasolina sem impostos, com limite de até 20 litros por veículo. A programação inclui distribuição de panfletos informativos e atividades interativas sobre a formação dos preços e o impacto da tributação no consumo.

Bares terão bebidas sem carga tributária

O setor de bares e restaurantes também terá ações especiais durante o DLI. Na capital paulista, o evento acontece às 18h no O Pasquim Bar e Prosa Vila Madalena, na Vila Madalena, zona oeste da cidade.

No Rio de Janeiro, a ação será realizada no Boteco Belmonte Leblon, no Leblon, na zona sul carioca, também às 18h. Segundo a organização local, o estabelecimento venderá chopp sem repasse de impostos e promoverá dinâmicas interativas com brindes e atividades de conscientização sobre a carga tributária.

Santa Catarina lidera adesões

Santa Catarina aparece como o estado com maior número de empresas inscritas no DLI em 2026, segundo dados da CDL Jovem. Ao todo, são 1.310 CNPJs cadastrados, à frente de Minas Gerais, com 520 operações participantes, e do Rio Grande do Sul, com cerca de 307.

Em Florianópolis, um dos destaques será a venda de gasolina comum a R$ 4,50 o litro no Posto Camarão para os 100 primeiros clientes, limitada a 15 litros por veículo.

A programação local também inclui ações urbanas com o personagem "Impostossauro", símbolo da campanha.

Também estão previstos descontos de até 40% em eletrodomésticos e eletrônicos na gigante varejista catarinense Lojas Koerich, além de produtos e serviços com até 50% de redução em segmentos como óticas, lavanderia, educação, gastronomia, barbearia e acessórios.

Manifesto cobra simplificação e previsibilidade

Além das promoções, o Sistema CNDL divulgou um "Manifesto à Nação e ao Poder Público", no qual cobra medidas relacionadas à Reforma Tributária, segurança jurídica e redução da burocracia.

O documento manifesta preocupação com o período de transição do novo sistema tributário, afirmando que a convivência entre dois modelos de tributação por vários anos poderá elevar custos operacionais das empresas.

A entidade também critica a possibilidade de o Brasil ter uma das maiores alíquotas de IVA do mundo e pede neutralidade fiscal, sem aumento da carga tributária total sobre comércio e serviços.

Outro ponto abordado é a concorrência entre empresas brasileiras e plataformas internacionais de e-commerce. Segundo o manifesto, a diferença de tributação entre companhias nacionais e varejistas estrangeiros cria uma “assimetria concorrencial” considerada prejudicial ao setor produtivo nacional.

O texto ainda pede maior previsibilidade regulatória, simplificação tributária e melhor qualidade dos gastos públicos, defendendo que os recursos arrecadados sejam revertidos em infraestrutura, saúde, educação e segurança.