Conheça os investimentos favoritos dos investidores em maio

VALE3, PETR4 e BOVA11 estão entre os investimentos favoritos dos investidores para maio, segundo levantamento do Big Data Smartbrain. Além das ações, a organização traz um compilado dos fundos de ações, fundos multimercados, de renda fixa e FIIs mais bem cotados.

A pesquisa analisa as carteiras de investidores nos setores da alta renda (41,08%), varejo (29,57%), private (25,81%) e ultra high (3,54%).

Em maio, a B3 fechou o mês em alta de 3,22%, enquanto no acumulado do ano a bolsa está positiva com 6,22%. Já a taxa Selic chegou em 12,75%, com um aumento do juro básico da economia pelo Copom, cômite do Banco Central. E o dólar comercial fechou em alta de 0,04% cotado a R$ 4,71. No ano, a moeda americana recuou 3,85%.

Conheça abaixo os investimentos mais buscados do mês de maio, segundo a Big Data Smartbrain: