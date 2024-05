Caixa paga Bolsa Família para novos beneficiários do RS; veja como sacar

A Caixa paga nesta quarta-feira, 29, uma folha extra do Bolsa Família a novos beneficiários do Rio Grande do Sul. Serão disponibilizados R$ 15,6 milhões nesse lote extra a 21,6 mil novas famílias que preenchem os requisitos para ingresso no programa.

O pagamento seguirá o mesmo modelo já utilizado no Programa Bolsa Família, sendo realizado preferencialmente por meio de crédito em conta, incluindo as do tipo Poupança Social Digital, movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem.

As parcelas estarão disponíveis para pagamento a todos os finais de NIS no dia 29 de maio e podem ser consultadas no Aplicativo Bolsa Família, disponíveis para download nas lojas Android e iOS.

A partir da próxima folha de pagamento, em junho de 2024, o benefício dessas famílias passa a ser disponibilizado conjuntamente com os das demais famílias do programa.

Como sacar

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para realizar o saque.

Pelo aplicativo Caixa Tem é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode fazer transferências via Pix, além de realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Utilizando o aplicativo Caixa Tem também é possível fazer saques nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

Outras informações sobre o pagamento do Bolsa Família podem ser consultadas pelo atendimento Caixa ao Cidadão, telefone 111, Disque Social 121, aplicativo Bolsa Família e no site da Caixa.