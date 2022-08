BV e Mercado Livre realizam feirão online de carros

Nesta quinta-feira, 4, o Banco BV anunciou a realização de um feirão online de carros em parceria com o Mercado Livre. A partir de 10 de agosto, os clientes terão acesso a ofertas de mais de 6 mil lojas com condições especiais e esteira de contratação digitalizada.

O feirão celebra a renovação da parceria entre as duas empresas para financiamento de veículos na plataforma do Mercado Livre por mais três anos. Nela, os consumidores podem realizar a simulação do financiamento junto ao BV em mais de 80 mil anúncios de carros, além de uma pré-análise do crédito. Os lojistas recebem os contatos dos interessados para finalizar a negociação diretamente no sistema que já é utilizado com o BV.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Condições especiais até o final de agosto

Os clientes interessados em comprar um veículo no feirão terão direito a uma carência de 60 dias para o pagamento da primeira parcela do financiamento. Além disso, será possível financiar veículos de até 19 anos com prazos que podem se estender por até 60 meses, entre carros zero km e usados de mais de 6 mil lojas da plataforma. Não há limite de valor para financiar.