Copart leiloa Lamborghini Huracán avaliada em R$ 3,5 milhões

Na próxima terça-feira, 16 de agosto, a Copart vai leiloar uma Lamborghini Huracán, avaliado em R$ 3.574.329,00 pela tabela Fipe. O leilão do veículo, que sofreu uma colisão, contará com condições de venda específicas.

A Lamborghini Huracán é um automóvel de luxo equipado com um motor 5.2 V10 de 610 CV, câmbio automatizado de sete velocidades, dupla embreagem, aletas no câmbio e tração integral, oferecendo controle e estabilidade à potência de 580 CV e velocidades de até 320 km/h. O carro precisa de apenas 3,2 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h e 9,9 segundos para alcançar a velocidade de 0 a 200 km/h.

A fila estimada para adquirir um modelo novo da marca é de aproximadamente nove meses para consumidores de qualquer lugar do mundo. Desde o seu lançamento em 2014, o Brasil emplacou apenas pouco mais de 50 unidades do modelo.

Como participar das sessões

Os leilões da Copart podem ser acompanhados por participantes de qualquer localidade e região do país. As salas para lances ficarão disponíveis com 30 minutos de antecedência do início de cada sessão.

Para participar dos leilões, é preciso se cadastrar no site da empresa e informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia