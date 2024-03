BTG Pactual lança conta exclusiva para filhos a partir dos 8 anos

O BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) lançou nesta segunda-feira, 11, a abertura de conta exclusiva para filhos a partir de 8 anos. A conta pode ser solicitada pelos clientes do banco, mas também para quem não é cliente ainda, através do aplicativo.

Se o responsável legal da criança for cliente BTG Pactual, para abrir a conta dos filhos, basta clicar em “Meu Perfil” no aplicativo do banco, depois “Gestão de Contas” e então “Conta para seus filhos”. Caso não seja cliente, basta baixar o aplicativo do BTG e abrir a conta.

Com o objetivo de estimular a educação financeira desde a infância, as crianças terão acesso às contas, mas são os pais que têm o controle total e podem definir limites de transações e supervisionar as movimentações feitas pela criança em tempo real pelo app do BTG Banking.

“Além de sua utilidade no dia a dia, com cartão de débito, PIXe pagamentos, para que as crianças possam fazer pequenas compras e receber a mesada, por exemplo, consideramos a conta uma importante ferramenta para ensinar as crianças sobre o uso consciente do dinheiro, marcando a iniciação desses jovens em educação financeira. Pais e filhos podem acompanhar os gastos e hábitos pelo Finanças+”, diz Bruno Peuker, sócio e Head de Banking no BTG Pactual.

Finanças+

Disponibilizada para todos os clientes do BTG Pactual, o Finanças+ é uma ferramenta que usa tecnologia para facilitar a relação com o dinheiro. Enquanto o cliente usa a conta e o cartão BTG, o Finanças+ organiza automaticamente suas despesas para entregar comparativos, dicas e sugestões que ajudam a organizar as finanças no dia a dia.

É possível ainda agregar contas de outros bancos, dentre os disponíveis no Open Finance, para fazer a gestão completa da sua vida financeira com praticidade e organização.