Feirão de imóveis: Santander e Zuk promovem leilão com opções a partir de R$ 33 mil

A Zuk, em parceria com o Santander, realizará um feirão no dia 10 de setembro, com mais de 360 imóveis disponíveis para arremate. As opções incluem salas comerciais, lotes residenciais, terrenos e áreas rurais espalhados por diversos estados do país, com descontos que chegam a 69%.

As condições de pagamento variam de acordo com o lote, sendo possível realizar o pagamento à vista ou financiar em até 420 vezes. Todas as negociações serão conduzidas de forma totalmente online, através do Portal Zuk.

Oportunidades

Os imóveis à venda estão localizados nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Entre os destaques está um apartamento de 41 metros quadrados no bairro Jardim Atlântico, em Olinda (PE), com valor inicial de R$ 33 mil. Já o imóvel mais caro do portfólio é uma casa de 609 metros quadrados no Condomínio Lago 1, em Goiânia (GO), à venda por R$ 3 milhões.

Como participar do feirão de imóveis?

Para participar, é necessário se cadastrar no Portal Zuk, onde estão disponíveis os editais dos lotes e as orientações para fazer as ofertas pelos imóveis desejados. O edital completo está no Portal Zuk ou o portal do Santander Imóveis.