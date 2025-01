Bradesco e Nubank fora do ar? Aplicativos registram problemas na manhã desta segunda

Os aplicativos do Bradesco e Nubank estão apresentando instabilidades na manhã desta segunda-feira, 6. De acordo com o site Downdetector, por volta das 10h de hoje, os registros de problemas relatados por clientes do Bradesco atingiu um pico e entre os problemas mais frequentes estavam o aplicativo para pessoas físicas, pix e Bradesco Net Empresa.

Entre os usuários do Nubank, as principais reclamações são problemas de login, pix e pagamento de contas e o registro de problemas atingiu o pico por volta das 11h.

Relatos de usuários

Nas redes socais, usuários dos aplicativos fizeram uma série de postagem, questionando as empresas sobre a qualidade do serviço e questionando quando a situação será normalizada.

que decepção o app do @Bradesco ficar fora do ar.

tô na farmácia morrendo de dor e não posso comprar meu remédio pq só tenho pix — padre joao mistico (@lorneM4Lvo) January 6, 2025

que decepção o app do @Bradesco ficar fora do ar.

tô na farmácia morrendo de dor e não posso comprar meu remédio pq só tenho pix — padre joao mistico (@lorneM4Lvo) January 6, 2025

App do @Bradesco ta fora do ar, de novo, quero saber se a instituição vai pagar as minhas contas que vencem hoje… — capes vc me paga (@saintsmylena) January 6, 2025

Gente pq o app da nubank ficou tão ruim? Cansada de passar vergonha pq ele fica dando erro na hora de pagar as coisas — Roberta (@Beta_souzaa) January 6, 2025

O que dizem os bancos

A EXAME procurou as assessorias de imprensa das instituições financeiras e questionou se o problema já estava sendo resolvido pelas áreas de tecnologia das empresas, mas até a publicação, não obteve resposta.