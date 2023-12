Bolsa Família de dezembro: pagamento começa na segunda-feira; veja quem recebe

O pagamento do Bolsa Família de dezembro começará mais cedo. Geralmente, o pagamento tem início entre os dias 17 e 18 do mês. Entretanto, devido às festas de final de ano, o pagamento de dezembro foi antecipado e terá início na segunda-feira, dia 11 de dezembro. Confira o calendário.

Segundo o governo, neste mês, 21,06 milhões de famílias são atendidas e o valor médio do benefício é R$ 680,61. Neste mês, 190 mil novas famílias do país entraram para o programa.

O Bolsa Família paga adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade e desde março, o programa paga outro adicional, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa maneira, é possível que o cidadão receba R$ 900 de benefício para quem recebe os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício subiu para R$ 684,17.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em dezembro

Final do NIS Data de pagamento 1 11 de dezembro 2 12 de dezembro 3 13 de dezembro 4 14 de dezembro 5 15 de dezembro 6 18 de dezembro 7 19 de dezembro 8 20 de dezembro 9 21 de dezembro 0 22 de dezembro

Pagamento do Bolsa Família em dezembro será antecipado?

Sim, o pagamento será antecipado e terá início dia 11 de dezembro devido às festas de final de ano. O dia de pagamento varia de acordo com o final do NIS, veja como consultar o número pelo CPF.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.302), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

Bolsa família não tem 13º

O governo Lula não vai retomar o pagamento do 13º para beneficiários do Bolsa Família, afirmou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Valores do Bolsa Família

O núcleo básico do Bolsa Família é composto de quatro benefícios:

Primeira Infância: para família s com crianças de 0 (zero) a 6(seis) anos. O benefício será de R$ 150 por criança nessa faixa etária. Benefício de Renda de Cidadania: pago para todos os integrantes da família , no valor de R$ 142 por pessoa; Benefício Variável Familiar: pago às família s que tenham em sua composição gestantes e/ou crianças, com idade entre 7 (sete) e 12 (doze) anos incompletos, e /ou adolescentes, com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos incompletos, no valor de R$ 50 por pessoa que atenda aos critérios. Benefício Complementar: pago às família s beneficiárias do Programa Bolsa Família : caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família . O complemento é calculado para garantir que nehuma família receba menos que o valor de R$ 600.

Valores

R$ 150 - adicional para famílias com crianças até os seis anos

- adicional para famílias com crianças até os seis anos R$ 50 - adicional para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos

- adicional para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos R$ 50 - adicional para famílias com gestantes e lactantes

- adicional para famílias com gestantes e lactantes R$ 600 - valor mínimo pago por família

Como consultar o calendário de pagamento do Bolsa Família

O site Calendário Bolsa Família foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para antecipar a divulgação das datas de recebimento do benefício e facilitar a verificação das datas por parte dos beneficiários.

Para consultar o recebimento Bolsa Família pelo site do Calendário Bolsa Família, basta:

Acesse o site www.bolsafamiliacalendario.com.br

Clicar em "Consulte seu dia de pagamento";

Informe o mês e número final do seu NIS;

Pronto, você já poderá verificar o dia exato do recebimento da próxima parcela.

Exemplo de consulta no site Calendário Bolsa Família

