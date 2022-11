Black Friday: CVC tem descontos de até 75% em pacotes de viagem e câmbio reduzido

A CVC anunciou nesta semana que realizará durante todo mês de novembro ofertas de viagens. A iniciativa faz parte da “Black Friday” da agência de turismo. Os descontos chegam a 75% e a companhia permite o parcelamento em até 24 vezes.

Na promoção, pacote saindo de São Paulo com destino a Salvador (BA), com passagem aérea de ida e volta e 7 dias de hospedagem no Salvador Mar Hotel, sai a partir de R$ 1.091 por pessoa. Também com destino à capital baiana e para se hospedar no mesmo hotel, mas saindo do Rio de Janeiro, há pacotes por a partir de R$ 928 por pessoa, com 6 dias de hospedagem.

Também tem oportunidade de pacotes com saída de Belo Horizonte. Passagem aérea de ida e volta saindo da capital mineira com destino a Porto Seguro (BA) e 8 dias de hospedagem no Hotel Fênix, sai a partir de R$ 924 por pessoa. Já com destino a Natal (RN), quem sai de Belo Horizonte encontra oportunidades de pacotes com os voos de ida e volta e 8 dias de hospedagem no Brisa do Mar Beach Hotel por a partir de R$ 1.033 por pessoa.

Outras capitais também têm oportunidades. Quem sai de Curitiba (PR) com destino a Porto Seguro (BA) encontra pacotes com passagem aérea de ida e volta e 5 dias de hospedagem no Costa Cabrália Hotel por a partir de R$ 928 por pessoa. Já quem parte de Cuiabá (MT), encontra oportunidades para Maceió (AL), com os voos e 9 dias de hospedagem no Lagoa Mar Inn Hotel, por a partir de R$ 1.194 por pessoa. Oportunidade também de Brasília (DF) a Recife (PE), com pacotes com voos e 8 dias de hospedagem no Costa Mar Recife Hotel por a partir de R$ 1.264 por pessoa.

A campanha CVC Friday também tem descontos para hospedagens em alguns dos destinos mais procurados pelos clientes da companhia, como Bahia e Alagoas. No hotel Fênix Porto Seguro, por exemplo, há diárias com café da manhã por a partir de R$ 88 por pessoa e ainda inclui gratuidade para uma criança de até 10 anos.

Já no Sauípe Resorts, em sistema all inclusive, as diárias saem a partir de R$ 477 por pessoa e inclui cortesia na hospedagem de 2 crianças de até 11 anos. Quem deseja se hospedar na capital alagoana, o Praia Hotel Enseada Maceió tem diárias a partir de R$ 118 por pessoa, com café da manhã. Já o mais novo resort da região, o Vila Galé Alagoas Resort, inaugurado em agosto desse ano, tem diárias em sitema all inclusive a partir de R$ 356 por pessoa.

Viagem internacional

A CVC lançou também pacotes de viagem internacional. Para Argentina, Chile e Uruguai, a operadora está com dólar reduzido para as compras de aéreo + hotel ou somente hotel. Para Argentina, por exemplo, pacote com passagem aérea de ida e volta saindo de São Paulo com destino a Buenos Aires e 4 diárias de hospedagem com café da manhã no HTL 9 de Julio, sai a partir de R$ 2.119 por pessoa + taxas. Com destino a Santiago, no Chile, há pacotes saindo do Rio de Janeiro, com passagem aérea de ida e volta e 4 diárias de hospedagem com café da manhã no hotel Panamericano, por a partir de R$ 2.972 por pessoa + taxas. E para Montevidéu, no Uruguai, pacote saindo de Salvador, incluindo os voos e 4 dias de hospedagem com café da manhã no hotel Crystal Palace Montevideo, está a partir de R$ 3.187 por pessoa + taxas.

Nestes destinos, também há promoções para quem procura somente hospedagem, incluindo opções com noite grátis. Em Montevidéu, o hotel Crystal Palace tem promoção de “5 noites, pague 4”, com diárias por pessoa a partir de R$ 204 com café da manhã. Já o hotel Santa Lucia, na capital chilena Santiago, tem promoção de “3 noites, pague 2” com diárias que saem a partir de R$ 112 por pessoa com café da manhã incluso.

No Caribe, as ofertas também são para os destinos mais procurados na região. Hospedagem no Grand Park Royal, em Cancun, chega a estar até 47% mais barata na CVC. Já no Catalonia Bavaro, em Punta Cana, a CVC oferece condição exclusiva de gratuidade para hospedagem de 1 criança de até 12 anos.

Para quem programa a viagem para Orlando, também tem descontos. Na Disney, para quem viaja entre novembro e dezembro, há campanha de ingressos de “compre 4 dias e ganhe mais 1”. Já na Universal, ingressos para 2 dias de parque estão com 10% de desconto e, com data agendada, há promoção de “compre 2 dias e ganhe mais 2 dias”.

Em relação aos cruzeiros, a temporada já começou e segue até abril de 2023, e é uma grande aposta do verão, já que será a maior da última década, com mais de 780 mil leitos disponíveis nas 9 embarcações que virão ao Brasil. Na promoção, a Costa Cruzeiros está com descontos de até 50%. O Costa Favolosa, por exemplo, com duração de 4 noites e saída de Santos, passando por Ilhabela e Ilha Grande, sai a partir de R$ 1.454 por pessoa já com as taxas. Já minicruzeiro de 3 noites no MSC Preziosa, saindo de Santos e passando por Búzios, sai a partir de R$ 1.638 por pessoa, também já com as taxas.

A CVC ainda oferece descontos de 25% nos chamados cruzeiros temáticos, que têm shows de cantores e bandas famosos a bordo. Estão contemplados nessa promoção os cruzeiros: Vumbora pro Mar, com Bell Maques e convidados, de 18 a 21 de novembro; Navio da Mix, de 24 a 27 de novembro; do Alexandre Pires, de 9 a 12 de dezembro; e Navio Gloob, o primeiro com temática infantil do Brasil, de 12 a 15 de dezembro.