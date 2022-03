Aprenda 5 passos para guardar dinheiro de forma mais efetiva

Poupar deve ser uma prioridade mesmo para aqueles que pagam as contas em dia e não têm nenhum problema financeiro como endividamentos, por exemplo. Seja para realizar a próxima viagem internacional ou para comprar algo que queira muito, guardar dinheiro é essencial e está entre as principais metas financeiras dos brasileiros.

Um levantamento do Datafolha revela que o brasileiro lida com as finanças com imediatismo e tem tendência a não se organizar para o futuro. Os resultados da pesquisa mostraram que 65% dos brasileiros não poupam nada do que ganham. Enquanto isso, 51% da população que ganha acima de 10 salários mínimos consegue poupar. Desses 51% pouco mais da metade (58%) poupa de 1 a 10% da renda, o que ainda é pouco.

Acontece que todo sonho tem um custo, então, como seria possível alcançá-lo sem se planejar? É nesse ponto que poupar se torna uma ferramenta para tirar as metas do papel. Não ter nenhum problema financeiro pode criar a falsa sensação de que tudo vai bem no orçamento, mas se não há planejamento, o dinheiro acaba sendo destinado apenas para o pagamento de contas e faturas.

Com isso em mente, o BTG Banking criou uma ferramenta para aproximar as pessoas da tão sonhada liberdade financeira, além do pagamento mensal das faturas. O Finanças+ é uma funcionalidade disponível para todos que têm conta no banco acessarem via app. O recurso tem diversas funcionalidades, mas as principais são:

Ser uma ferramenta de organização financeira 100% digital e automática;

Comparar gastos anteriores com os mais recentes;

Oferecer dicas e sugestões de acordo com a sua realidade financeira;

Analisar seus hábitos financeiros por meio das transações e compras realizadas.

1. Seja inteligente com o seu dinheiro

Imprevistos, como a pandemia da covid-19, podem gerar uma série de situações financeiras novas e jamais pensadas. Para aqueles que lidam com as finanças de maneira confortável mas sem poupar, esse pode ser um momento de tensão financeira. Basta uma mudança para te tirar desse espaço conhecido. Por isso, é importante ser inteligente com o dinheiro, tentar prever as situações e poupar um percentual para ter, não só uma reserva de emergência, como também, uma quantia para realizar sonhos.

2. Entenda seus hábitos financeiros

3. Organize e distribua melhor os seus gastos

Para poupar melhor, é preciso entender, organizar e redistribuir melhor os gastos. Essa dica se torna mais simples quando se sabe os objetivos financeiros em curto, médio e longo prazo. Se o dinheiro poupado será destinado a um curso e intercâmbio no exterior, por exemplo, fica mais fácil organizar os gastos em razão dessa necessidade de poupar – sem deixar de usufruir do dinheiro, é claro.

4. Atualize seu limite de gastos

Agora que se tem clareza sobre os objetivos e já se sabe usar o dinheiro de maneira mais inteligente, é interessante atualizar o limite de gastos. Com o Finanças+, é possível fazer essa atualização com um clique. A ideia aqui é talvez diminuir o chamado “teto de gastos”, ou seja, controlar melhor os gastos por um período determinado para concentrar o que foi poupado em um sonho ou meta. Assim, o dinheiro poupado será usufruído de maneira muito mais intencional.

5. Personalize os seus limites

Tenha limites dentro do que é recebido, mas evite gastar tudo o que recebe. Muitas pessoas ganham bem, mas não conseguem sair do costume de utilizar o dinheiro apenas para cobrir os gastos da próxima fatura. Atualizando e personalizando os limites de gastos, é possível curtir o dinheiro sem culpa e para outros fins além de pagar os boletos no fim do mês. O app Finanças+ te ajuda a personalizar os limites dividindo-os em categorias de gastos.

Se os gastos são maiores com alimentação, por exemplo, basta traçar um limite específico para essa categoria, sem passar do que foi estabelecido no app. Ao longo do mês, conforme você vai gastando, o aplicativo te envia alertas para te ajudar a ficar dentro dos limites que você definir.

