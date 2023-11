Controladora do TikTok anuncia restruturação de sua empresa de jogos Nuverse

A ByteDance, empresa controladora do TikTok, está se preparando para encerrar as atividades da sua marca de jogos, Nuverse, e se retirar do mercado de videogames.

A informação foi revelada por um novo relatório da Reuters, que contou com a colaboração de quatro fontes anônimas. As fontes afirmaram que a decisão impactará centenas de funcionários, alguns dos quais foram informados sobre a reestruturação da empresa apenas no último fim de semana.

A Nuverse, subsidiária estabelecida pela ByteDance em 2019, era focada em jogos móveis e para web independentes, incluindo a publicação do popular Marvel Snap. A decisão não deve afetar os outros interesses da empresa no setor de jogos, como a marca Ohayoo para jogos no Douyin (equivalente ao TikTok na China) ou jogos casuais que funcionam no TikTok.

Ainda segundo as fontes da Reuters, a ByteDance não tem planos atuais de retornar ao mercado global de videogames. A empresa também estaria buscando se desfazer dos títulos de jogos já lançados sob a Nuverse, como Marvel Snap e Crystal of Atlan, e informou aos funcionários na segunda-feira que eles devem parar de trabalhar em jogos não lançados até dezembro.

Ainda não foi anunciado quantos cargos serão afetados pela reestruturação, mas um relatório separado da TechCrunch afirma que demissões em massa foram confirmadas e já estão em andamento. A empresa também está discutindo a venda do estúdio de jogos móveis Moonton, que foi adquirido em 2021 sob a Nuverse por cerca de 4 bilhões de dólares.

Essa decisão ocorre poucas semanas após a ByteDance demitir "algumas centenas" de funcionários da Pico, uma empresa de hardware de realidade virtual adquirida em 2021, como parte de uma reestruturação para focar em "hardware e tecnologias centrais". A controladora do TikTok investiu pesadamente na indústria de jogos nos últimos anos, numa tentativa de competir com gigantes como a Tencent, que domina o setor de jogos móveis na China.

Ainda não está claro se a Nuverse deixará de existir completamente, embora a ByteDance afirme que está "reestruturando" seu negócio de jogos, certamente não é mais uma ameaça ao domínio da Tencent.