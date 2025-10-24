Wilson Sons de saída da B3; controlador chega a 98% do capital com OPA

No leilão de oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Wilson Sons, a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária da MSC, adquiriu o correspondente a 29,57% do capital social da companhia, ao preço unitário de R$ 18,53. Assim, a controladora passará a deter 97,65% do capital social da companhia. Apenas 2,35% das ações continuam em circulação.

Mas, como os titulares de mais de dois terços das ações elegíveis a participar da OPA concordaram em vender ou cancelar o registro de seus papéis, a Wilson Sons deixará de integrar o Novo Mercado da B3. A companhia dará prosseguimento aos trâmites para o cancelamento de seu registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A SAS convocará uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre o resgate compulsório do restante das ações em circulação e que representam menos de 5% do capital social, conforme previsto no edital da OPA.

Segundo fato relevante, os acionistas remanescentes têm a possibilidade de vender suas ações à controladora até 23 de janeiro de 2026 ou até a data de eventual aprovação do resgate — o que ocorrer primeiro. O preço por ação será o mesmo da OPA, devidamente atualizado pela taxa Selic até a respectiva data de liquidação financeira.