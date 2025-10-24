Invest

Grindr, aplicativo de relacionamento, recebe oferta para sair da bolsa

Na proposta, os acionistas majoritários do Grindr oferecem US$ 18 por ação; papel sobe mais de 20% em Nova York

IPO do Grindr, na Nyse, em 2023: app deve deixar a bolsa

Da Redação
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15h20.

Dois membros do conselho de administração do Grindr, aplicativo de relacionamento com ações negociadas na New York Stock Exchange (Nyse), fizeram proposta não vinculante para adquirir as ações da companhia em circulação no mercado — e assim, retirá-la da bolsa.

A oferta não vinculante para fechamento de capital do Grindr foi realizada por George Raymond Zage III e James Fu Bin Lu. Juntos, eles tem mais de 60% das ações ordinárias da companhia.

Na proposta, os acionistas oferecem US$ 18 por cada ação. O valor representa um prêmio de 42% em relação ao preço de fechamento de ontem da ação. Hoje, o papel dispara mais de 20% na bolsa.

O Grindr está sediado em West Hollywood, na Califórnia. Zage e Lu, que é presidente do conselho atualmente, fazem parte do board da companhia desde 2020. A dupla deverá financiar a compra das ações em circulação com dinheiro de investidores de dívida, que têm interesse no negócio e em financiar a OPA.

*com agências internacionais

