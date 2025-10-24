Grindr, aplicativo de relacionamento, recebe oferta para sair da bolsa

Dois membros do conselho de administração do Grindr, aplicativo de relacionamento com ações negociadas na New York Stock Exchange (Nyse), fizeram proposta não vinculante para adquirir as ações da companhia em circulação no mercado — e assim, retirá-la da bolsa.

A oferta não vinculante para fechamento de capital do Grindr foi realizada por George Raymond Zage III e James Fu Bin Lu. Juntos, eles tem mais de 60% das ações ordinárias da companhia.

Na proposta, os acionistas oferecem US$ 18 por cada ação. O valor representa um prêmio de 42% em relação ao preço de fechamento de ontem da ação. Hoje, o papel dispara mais de 20% na bolsa.

O Grindr está sediado em West Hollywood, na Califórnia. Zage e Lu, que é presidente do conselho atualmente, fazem parte do board da companhia desde 2020. A dupla deverá financiar a compra das ações em circulação com dinheiro de investidores de dívida, que têm interesse no negócio e em financiar a OPA.