Veja funcionamento da bolsa nesta Quarta-feira de Cinzas

A B3 não abriu na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 20 e 21 de fevereiro, respectivamente. As negociações na bolsa brasileira voltarão nesta quarta-feira de cinzas, dia 22, em horário especial.

Haverá sessão contínua de negociação dos ativos de renda variável das 13h às 17h55, com pré-abertura das 12h45 às 13h. Para os derivativos financeiros e de commodities, a sessão de negociação abrirá às 13h (com pré-abertura das 12h55 às 13h). Já o mercado de balcão organizado funcionará das 13h às 17h55, com call de fechamento para todos os ativos das 17h55 às 18h.

E os bancos?

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que nesta quarta-feira, 22, o atendimento ao público terá início às 12h. O encerramento está previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

Vale destacar que as contas de consumo (água, energia, telefone etc) e carnês com vencimento nos dias do feriado podem ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte à data.