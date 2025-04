Vale (VALE3) encontra sócio para Aliança Energia

A Vale encontrou um sócio para a Aliança Energia.

A Global Infrastructure Partners (GIP”), controlada da Blackrock, vai pagar US$ 1 bilhão em dinheiro à mineradora e passará a deter 70% do negócio.

A GIP tem US$ 170 bilhões em ativos sob sua gestão e é uma das maiores gestoras de infraestrutura do mundo.

“A transação garante volume estratégico de geração de energia para manter a matriz elétrica da Vale, que é 100% baseada em fontes renováveis no Brasil”, diz a mineradora em seu comunicado.

A Aliança Energia vai reunir ativos de energia do parque solar Sol do Cerrado e a integralidade do Consórcio Candonga (Usina Hidrelétrica Risoleta Neves), ambos em Minas Gerais, além de outras seis usinas hidrelétricas no mesmo estado e três parques eólicos nos estados do Rio Grande do

Norte e do Ceará.



Juntos, esses ativos alcançam 2.189 MW em capacidade instalada e 1.003 MW médios de garantia física.

Segundo a mineradora, com a transação, ela garante custos de energia competitivos, com preços definidos em dólares americanos sem ajuste de inflação.