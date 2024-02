Vale (VALE3) assina acordo de parceria com Anglo American

A Vale (VALE3) anunciou nesta quinta-feira, 22, que assinou um acordo com a Anglo American para adquirir 15% de participação acionária e estabelecer uma parceria abrangendo a Anglo American Minério de Ferro Brasil, empresa que atualmente detêm o complexo Minas-Rio e os recursos da Vale da Serra da Serpentina no Brasil.

Nos termos acordados na operação, a Vale contribuirá com recursos de minério de ferro de alto teor de Serpentina.

O acordo também estabelece um desembolso complementar de caixa de US$ 157,5 milhões, sujeito à ajustes da dívida líquida e à variação do capital de giro, na data de fechamento, se a média do preço de referência do minério de ferro permanecer acima de US$ 100 a tonelada ou abaixo de US$ 80 tonelada por quatro anos, um ajuste no valor de pagamento será realizado para a Anglo American ou Vale, respectivamente. A conclusão da transação está sujeita às aprovações corporativas e regulatórias. A estimativa é que a transação seja concluída no quatro trimestre de 2024.

Após a conclusão da transação, a Vale receberá sua parcela proporcional da produção do Minas-Rio. Adicionalmente, a Vale também deterá uma opção de compra de uma participação adicional de 15% na operação ampliada de Minas-Rio, mediante desembolso de caixa, se e quando ocorrerem certos eventos relativos a uma futura expansão do Minas-Rio, incluindo a recebimento da licença ambiental necessária para a expansão seguindo a conclusão de estudo de pré-viabilidade e de estudo de viabilidade a valor justo calculado no momento do exercício da opção.

“Temos o prazer de formar uma parceria com a Anglo American para apoiar a demanda crescente por minério de ferro de alta qualidade à medida que nossos clientes aceleram suas transições para uma siderurgia com baixa emissão de carbono. Minas-Rio é um ativo Tier-1 que se beneficiará de grandes sinergias com o depósito de Serpentina e a logística da Vale, e estamos confiantes de que essa parceria destravará valor significativo para todos os nossos stakeholders” diz Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale, por meio de fato relevante divulgado.