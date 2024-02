Lucro da Nvidia, Vale no projeto Minas-Rio e resultado do Assaí: os assuntos que movem o mercado

Os investidores acompanham nesta quinta-feira, 22, a repercussão dos balanços divulgados na noite de ontem. A Nvidia, gigante dos semicondutores, divulgou que teve lucro líquido de US$ 12,28 bilhões, uma alta de 779% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado ficou bem acima do esperado pelo mercado, que era de US$ 10,8 bilhões.

No pré-market, as ações da companhia subiam 13,97% na Nasdaq. A companhia faz parte das giantes de tech que valem mais de 1 trilhão de dólares. Atualmente, o valor de mercado estimado da Nvidia é US$ 1,67 trilhão.

Assaí (ASAI3)

Quem também divulgou seus dados referentes ao quarto trimestre do ano passado foi o Assaí (ASAI3). A varejista teve lucro líquido de R$ 297 milhões no quarto trimestre, uma queda de 26,8% em relação ao apresentado um ano antes. No acumulado do ano, o lucro ficou em R$ 710 milhões, um recuo de 41,8% sobre o registrado um ano antes.

A receita líquida da companhia cresceu cresceu 15% no quarto trimestre, chegando a R$ 18,4 bilhões. EXAME INSIGHT conversou com Daniela Sabbag, CFO do Assaí, que se mostrou otimista com os números apresentados. Segundo ela, os preços dos alimentos se estabilizaram, fator que ajuda nas vendas tanto para os clientes comerciais quanto para o consumidor final. “A perspectiva para a frente com o juro em queda é de ter uma alavancagem operacional melhor em função do poder de compra dos clientes”, diz ela, acreditando que as lojas novas vão continuar maturando."

VALE (VALE3)

A Vale (VALE3) anunciou nesta quinta-feira, 22, que assinou um acordo com a Anglo American para adquirir 15% de participação acionária e estabelecer uma parceria abrangendo a Anglo American Minério de Ferro Brasil, empresa que atualmente detêm o complexo Minas-Rio e os recursos da Vale da Serra da Serpentina no Brasil.

Nos termos acordados na operação, a Vale contribuirá com recursos de minério de ferro de alto teor de Serpentina. O acordo também estabelece um desembolso complementar de caixa de US$ 157,5 milhões, sujeito à ajustes da dívida líquida e à variação do capital de giro, na data de fechamento, se a média do preço de referência do minério de ferro permanecer acima de US$ 100 a tonelada ou abaixo de US$ 80 tonelada por quatro anos, um ajuste no valor de pagamento será realizado para a Anglo American ou Vale, respectivamente. A conclusão da transação está sujeita às aprovações corporativas e regulatórias. A estimativa é que a transação seja concluída no quatro trimestre de 2024.