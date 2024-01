Unicred quer alcançar R$ 2 bi com lançamento de distribuidora

A Unicred, sistema de cooperativas de crédito, pretende lançar ainda no primeiro semestre sua própria distribuidora de títulos e valores mobiliários (DTVM). Desenvolvida em parceria com o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), a iniciativa vai permitir que os cooperados tenham acesso a uma plataforma de investimentos dentro da Unicred.

“Vamos passar a oferecer produtos como ações, debêntures, fundos de investimentos. O objetivo é aprofundar o relacionamento com o cooperado, aumentando a fidelização”, afirma Patrícia Palomo, diretora de operações da Unicred, em entrevista à EXAME Invest.

O potencial é alto. Nos cálculos da Unicred, a distribuidora deve encerrar o primeiro ano de operação com mais de R$ 2 bilhões sob custódia. A empresa realizou um levantamento com seus 300 mil associados e mapeou o equivalente a R$ 10 bilhões de patrimônio só na caderneta de poupança em bancos tradicionais.

Atualmente a Unicred é um dos maiores sistemas de cooperativas do Brasil, com R$ 26,7 bilhões de ativos e 14,5 bilhões na carteira de crédito. O negócio principal da cooperativa são as diversas linhas de crédito, mas o cooperado também tem acesso a cartão de crédito, opções de seguro e consórcio, entre outros produtos. Com a distribuidora, o leque à disposição do associado aumenta ainda mais.

Para Palomo, o diferencial de investir com a Unicred vem do modelo da cooperativa. “A diferença é que os associados são os donos da cooperativa. Buscamos sempre oferecer o melhor atendimento alinhado aos interesses dele. Existe, inclusive, uma distribuição de lucros ao final do ano – é o que chamamos no mercado cooperativista de ‘sobras’. Não existem sócios ou um bolso terceiro”.

O BTG entra como parceiro tecnológico, oferecendo a infraestrutura. Isso permite, na visão da diretora, que a Unicred se mantenha focada no relacionamento com o cliente. “Conseguimos nos concentrar no que fazemos de melhor que é atender o cooperado. E oferecendo todas as soluções em um mesmo lugar, com uma visão muito mais completa da vida financeira deste associado”, diz.

O gerente atual do cooperado será o responsável pela nova frente de investimentos. Para assessorar a mudança, a Unicred formou uma equipe de sete especialistas certificados do mercado financeiro que irá oferecer assistência técnica aos gerentes de relacionamento das cooperativas.

Para a educação financeira do associado, a Unicred aposta na produção de conteúdo, como análises, informações econômicas e carteiras recomendadas. A empresa deve contar ainda com um boletim diário de panorama econômico e financeiro, além de lives e podcasts semanais sobre o universo de investimentos.

