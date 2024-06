Trabalhadores protestam contra possível entrada da Shein na Bolsa de Londres

Defensores dos direitos dos trabalhadores apelaram para o próximo governo do Reino Unido se opor à adesão da Shein ao FTSE, argumentando que uma listagem da gigante chinesa do varejo na Bolsa de Londres seria “mais uma traição aos trabalhadores de todo o mundo e ao planeta”. As informações são do Guardian.

Alena Ivanova, líder de campanhas do Labor Behind the Label, disse ter ouvido a notícia de políticos britânicos cortejando a listagem de 50 bilhões de libras da Shein “com consternação”, dado o que ela alegou ser uma falta de transparência sobre a sua cadeia de abastecimento e preocupações éticas.

Ivanova lembrou de uma investigação realizada no mês passado pelo grupo sem fins lucrativos Public Eye, com sede na Suíça, que descobriu que os trabalhadores que produzem roupas para Shein trabalham mais de 70 horas por semana, além de denúncias de trabalho forçado na região uigur da China e a “abordagem da empresa com relação à apropriação de designs consagrados de outras empresas”, que levou a uma série de ações judiciais sobre roupas claramente copiadas de outras marcas.

Mathias Bolton, chefe de comércio da UNI Global Union, que representa as indústrias de serviços em todo o mundo, disse: “Shein não deveria ser recompensada com a credibilidade de ser listada em Londres, ou em qualquer outro lugar, dada a falta de transparência no seu fornecimento. cadeia e relatos chocantes de graves violações trabalhistas”.

Há rumores de que a empresa, que opera principalmente na China, onde foi fundada, mas está sediada em Cingapura, planeja divulgar documentos descrevendo planos de listagem na Bolsa de Valores de Londres em breve. No entanto, relatórios deste fim de semana sugeriram que o país não poderá tentar aderir ao mercado de Londres até setembro, após as eleições, quando se espera que uma coalização liderada pelos Trabalhistas esteja no poder.

Um porta-voz da Shein disse ao Guardian que a empresa “tem uma política de tolerância zero para o trabalho forçado e estamos comprometidos em respeitar os direitos humanos. Levamos a sério a visibilidade em toda a nossa cadeia de fornecimento e investimos milhões de libras no fortalecimento da governança e da conformidade com as leis.”