Shein e Aliexpress 44% mais caros? Projeção calcula valores de produtos com nova taxação

A taxação de 20% sobre compras internacionais em sites como Shein e AliExpress eleverá o preço dos produtos para o consumidor final. Segundo projeção realizada por Carla Rossi, analista da Tendências Consultoria, a pedido da EXAME, a carga tributária total dos produtos será de 44,58%.

Em três produtos da Shein, por exemplo, o aumento do preço final do produto com a tributação do imposto de importação varia entre R$ 10,85 e R$ 16,24, a depender do valor do produto.

Uma calça cargo de R$ 67,38 passará a ter um preço final de R$ 97,42 com ICMS mais imposto de importação. O preço do produto seria de R$ 81,18 com a isenção e a cobrança do ICMS.

Os valores consideram produtos com frete grátis, uma vez que os tributos incidem sobre o valor aduaneiro. Caso a compra seja com frete, aumenta ainda mais o total de tributos pagos e, consequentemente, o preço final.

Veja projeção de três produtos da Shein com a taxação de 20%

Produtos Calça Cargo Pijama de Inverno Moletom Antes Depois Antes Depois Antes Depois Preço do Produto Antes de Tributos R$ 67.38 R$ 67.38 R$ 59.99 R$ 59.90 R$ 44.99 R$ 44.99 Total Tributos R$ 13.80 R$ 30.04 R$ 12.29 R$ 26.70 R$ 9.21 R$ 20.06 Imposto de Importação RTS 0.00 R$ 13.48 0.00 R$ 11.98 0.00 R$ 9.00 ICMS R$ 13.80 R$ 16.56 R$ 12.29 R$ 14.72 R$ 9.21 R$ 11.06 Preço final R$ 81.18 R$ 97.42 R$ 72.28 R$ 86.60 R$ 54.20 R$ 65.05

Carga Tributária 20.48% 44.58% 20.48% 44.58% 20.48% 44.58%

Votação no Senado da taxação de compras internacionais

O Senado aprovou o projeto de lei que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) e um destaque que prevê o fim da isenção do imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50 por pessoas físicas. A matéria define que a alíquota para essa faixa de compras será de 20%.

A aprovação ocorreu após um acordo entre os líderes da Casa, que aprovaram um destaque que restaurou o texto aprovado na Câmara dos Deputados. O texto voltará para a Câmara dos Deputados, tendo em vista que houve mudanças no conteúdo.

Como mostrou a EXAME, o varejo nacional defende o fim da isenção para garantir um equilíbrio entre a carga tributária cobrada de empresas nacionais e estrangeiras. Setores afirmam que a manutenção da medida pode levar a demissões.

Desde agosto de 2023, as empresas inscritas no programa Remessa são isentas do imposto para compras de até US$ 50. A única tributação paga para aquisições até o valor limite é de 17% de ICMS. Compras acima desse valor pagam 60% de imposto de importação e a alíquota de ICMS.