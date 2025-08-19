Taurus confirma férias coletivas em empresa controlada: 'nada a ver com a Taurus em si', diz CEO

O CEO da Taurus (TASA4), Salesio Nuhs, explica que a empresa não concedeu férias coletivas aos seus funcionários. "A gente deu férias coletivas para uma subsidiária do grupo, a Polimetal, que fabrica peças para a Taurus e outras empresas, inclusive que não são do segmento de armas", disse à EXAME. A Polimetal é uma controlada da companhia que foi cindida da empresa mãe em 2019. "Não tem a nada a ver com a Taurus em si que, tem 2.700 funcionários".

O portal G1 noticiou que a fabricante de armas teria dado férias coletivas a 40 funcionários que trabalham na fábrica da companhia em São Leopoldo (RS). "A notícia saiu totalmente distorcida", disse o executivo. Segundo ele, as férias coletivas foram concedidas aos 49 funcionários da Polimetal e a medida foi, sim, uma consequência das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

"Por conta da taxação, a gente antecipou a remessa de peças para os Estados Unidos para fazer a linha de montagem por lá", diz o CEO. Na semana passada, a companhia confirmou a transferência de parte de sua produção para solo americano. Quase metade da principal linha de armas da empresa vai ser produzida nos EUA a partir de setembro.

Desde abril, a companhia começou a reforçar o estoque de produtos acabados nos Estados Unidos de forma preventiva. "Temos cerca de 90 dias de estoque, o que dará autonomia de alguns meses com produtos internalizados", explicou a Taurus em nota. A companhia também adiantou a exportação de peças e partes, em especial os carregadores de armas, se antecipando à taxação sobre esses componentes.

No Brasil, a maior força de trabalho da Taurus está concentrada na fábrica de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul — são 2,7 mil funcionários. A empresa não informou se a transferência de parte da produção para os Estados Unidos afetará os empregos por aqui.