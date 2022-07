Suzano (SUZB3) anuncia programa de recompra de ações

A Suzano (SUZB3) comunicou ao mercado nesta quarta-feira, 27, que o seu novo programa de recompra de ações de julho de 2022 foi aprovado pelo conselho de administração da companhia.

O novo programa da Suzano funcionará com uma série de termos e condições, e tem como objetivo, de acordo com a Suzano, maximizar a geração de valor para os seus acionistas por meio de alocação de capital eficiente.

Das mais de 712 milhões de ações ordinárias da Suzano, cerca de 3,7% são de tesouraria, um total aproximado de 26 milhões de cotas, das quais a Suzano é permitida comprar, no máximo, 20 milhões.

O prazo para da recompra foi estabelecido até o dia 27 de janeiro de 2024 e todas as negociações serão feitas pela Brasil Bolsa Balcão (B3).

A gigante da celulose ressalta que a recompra é uma forma de mostrar ao mercado a confiança existente na sua performance.

Resultados da Suzano (SUZB3) no 1T22

No segundo trimestre do ano, a Suzano registrou em seu lucro líquido um recuo de 98% quando feita uma comparação com o mesmo período do ano passado, o total foi de R$ 182 milhões.

Em seu lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda ajustado), a companhia de celulose e papel registrou R$ 6,3 bilhões, um aumento de 23% se comparado com o mesmo período do ano passado.

A companhia lista como razões pelo aumento o maior preço líquido da celulose em dólar (13%) e o maior preço médio líquido do papel em reais, e pelo maior volume vendido.

A receita líquida da companhia cresceu se comparado com 2021, a o valor total foi de R$ 11,5 bilhões.

“O segundo trimestre do ano continuou sendo marcado por demanda positiva e pela combinação de diversos fatores não programados e dificuldades logísticas que afetaram a oferta de celulose e sustentaram o aumento nos preços da fibra curta”, afirma a companhia.

