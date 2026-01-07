Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Suzano fecha fábrica no interior de SP e demite 90 funcionários

Unidade Rio Verde produzia papel para impressão e escrita; encerramento da operação foi estratégico

(SOPA Images/Getty Images)

(SOPA Images/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14h15.

A Suzano (SUZB3) confirmou o encerramento das operações da fábrica de Rio Verde (SP), localizado no município de Suzano, na Grande São Paulo. Segundo a empresa, a decisão foi tomada após uma análise detalhada de seu portfólio industrial.

A unidade produzia papéis de imprimir e escrever. A EXAME apurou que cerca de 90 funcionários foram demitidos, número não confirmado oficialmente pela companhia.

"Infelizmente, com o encerramento das atividades, foram necessários ajustes na equipe, todos os colaboradores demitidos estão recebendo toda assistência necessária", diz a empresa em nota.

A estratégia da Suzano é focar nas unidades que produzem papéis e embalagens, localizadas em Suzano, Limeira e Mucuri — além das fábricas internacionais de Pine Bluff e Waynesville.

"Buscamos gerar cada vez mais valor, inovação e crescimento para o negócio e para a companhia", diz o comunicado.

A companhia destacou ainda que a decisão não afetará clientes. "100% do portfólio de produtos será redistribuído entre as unidades de papel e embalagem".

Acompanhe tudo sobre:suzanoPapel e Celulose

Mais de Invest

Cogna é maior alta do Ibovespa e Yduqs lidera baixas — pelo mesmo motivo

Nova regra de isenção do Imposto de Renda beneficia aposentados; entenda

Carnê do IPTU 2026 não chegou? Saiba como consultar online

IPTU 2026: imposto pode ser pago via PIX, débito automático ou internet banking

Mais na Exame

Carreira

De uma compra no cartão de crédito a R$ 270 milhões em vendas com um negócio familiar

Brasil

Luiz Marinho diz que 'há condições' para aprovação de fim da escala 6x1 antes das eleições

Negócios

Startup capta US$ 7,5 milhões ao apostar no 'renascimento' do aprendizado por reforço na IA

Mercados

Cogna é maior alta do Ibovespa e Yduqs lidera baixas — pelo mesmo motivo