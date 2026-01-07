Suzano fecha fábrica no interior de SP e demite 90 funcionários

A Suzano (SUZB3) confirmou o encerramento das operações da fábrica de Rio Verde (SP), localizado no município de Suzano, na Grande São Paulo. Segundo a empresa, a decisão foi tomada após uma análise detalhada de seu portfólio industrial.

A unidade produzia papéis de imprimir e escrever. A EXAME apurou que cerca de 90 funcionários foram demitidos, número não confirmado oficialmente pela companhia.

"Infelizmente, com o encerramento das atividades, foram necessários ajustes na equipe, todos os colaboradores demitidos estão recebendo toda assistência necessária", diz a empresa em nota.

A estratégia da Suzano é focar nas unidades que produzem papéis e embalagens, localizadas em Suzano, Limeira e Mucuri — além das fábricas internacionais de Pine Bluff e Waynesville.

"Buscamos gerar cada vez mais valor, inovação e crescimento para o negócio e para a companhia", diz o comunicado.

A companhia destacou ainda que a decisão não afetará clientes. "100% do portfólio de produtos será redistribuído entre as unidades de papel e embalagem".