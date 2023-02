Stellantis registra lucro recorde de US$ 17,9 bilhões em 2022

O grupo automotivo Stellantis anunciou nesta quarta-feira, 22, um lucro líquido recorde, com alta de 26% a 16,8 bilhões de euros (17,9 bilhões de dólares, 93 bilhões de reais) para 2022, compensando a instabilidade do mercardo com o aumento dos preços.

Stellantis, nascido da fusão da PSA (marcas Peugeot e Citroen, entre outras) com a Fiat-Chrysler, registrou aumento de 18% do faturamento, 179,6 bilhões de euros (191,35 bilhões de dólares, 995 bilhões de reais).

O grupo registrou bons resultados na América do Norte, com 1,8 milhão de veículos vendidos e faturamento de 85 bilhões de euros (+23%).

As vendas caíram na Europa a 2,6 milhões de unidades (-8%), mas o grupo conseguiu manter as margens graças a um aumento de preços e a novos modelos elétricos ou híbridos mais caros.