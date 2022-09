Starbucks (SBUB34) nomeia Laxman Narasimhan como novo CEO

A Starbucks (SBUB34) nomeou nesta quinta-feira, 1, Laxman Narasimhan como novo CEO.

A nomeação do executivo ocorre meses depois que o fundador da Starbucks, Howard Schultz, ter voltado temporariamente na liderança do grupo em março, ganhando apenas US$ 1 pelo seu salário.

O então CEO, Kevin Johnson, que liderou a empresa por cinco anos, anunciou que se aposentaria, e isso levou Schultz a assumir novamente a empresa.

A gigante dos cafés está enfrentando um período complicado, com inflação dos insumos, desafios no mercado chinês e aumento da sindicalização entre seus funcionários.

O próprio Schultz chegou a admitir que a Starbucks cometeu erros nos últimos anos e precisa mudar, desde a forma como os baristas são pagos até a forma de produção de seus cafés.

A Starbucks está realizando um dia de investidores em 13 de setembro em Seattle, onde deve revelar mais detalhes sobre as mudanças que Schultz quer fazer na empresa.

Schultz vai permanecer na liderança do grupo até abril de 2023, quando será substituído por Narasimhan.

A gigante dos cafés informou em comunicado à imprensa que Schultz permanecerá “intimamente envolvido” com o plano e atuará como consultor de Narasimhan.

Quem é o novo CEO da Starbucks ( SBUB34)

Narasimhan, executivo indiano-americano de 55 anos, é o atual CEO da Reckitt Benckiser Group, empresa de saúde, higiene e nutrição, produtora - entre outras coisas, dos preservativos Durex, e vai deixar seu cargo no dia 30 de setembro.

Antes da chegada de Narasimhan, a Reckitt sofria de alta rotatividade de executivos seniores, crescimento volátil de vendas e margens estreitas.

Sob seu comando, o desempenho da empresa melhorou, principalmente durante a pandemia, graças também as vendas de seu spray de limpeza Lysol, que dispararam.

No setor alimentar, Narasimhan já teve passagens pela PepsiCo (PEPB34), atuando como diretor comercial global.

Após a nomeação de Narasimhan, as ações da Starbucks na Nasdaq subiram, e estão em alta de 1,58%.