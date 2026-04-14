S&P 500 apaga perdas da guerra e passa a acumular ganhos no ano

O índice S&P 500 recuperou integralmente as perdas acumuladas desde o início do conflito entre Estados Unidos e Irã e voltou a operar em território positivo no ano. A virada ocorreu na segunda-feira, impulsionada por um pregão de forte recuperação em Wall Street, e foi ampliada na sessão de hoje, com alta de mais de 1%.

Mesmo após o colapso das negociações de paz entre Washington e Teerã no fim de semana, os investidores decidiram tomar risco a ao avaliar declarações do presidente Donald Trump, que afirmou que o lado iraniano teria demonstrado interesse em retomar as tratativas. Uma autoridade da Casa Branca confirmou à CNBC que uma segunda rodada de negociações está sendo discutida, ainda sem data definida.

O humor dos mercados foi reforçado pela divulgação do índice de preços ao produtor de março, que subiu bem abaixo do esperado. O setor de tecnologia também contribuiu para o avanço do índice, com Oracle acumulando mais de 16% em dois pregões e Nvidia e Palantir seguindo em alta.

Para Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird ouvido pela CNBC, o cenário é favorável. Segundo ele, o mercado já precificou as incertezas em relação ao Irã e, agora, o posicionamento dos investidores está mais equilibrado. A temporada de resultados corporativos, segundo ele, deve sustentar o otimismo. Mayfield considera improvável uma reescalada do conflito na segunda metade do ano.

A única nota dissonante veio do setor bancário. Wells Fargo decepcionou com seus resultados e viu as ações recuarem mais de 5%. O JPMorgan Chase, apesar de superar as expectativas no lucro do primeiro trimestre, cortou sua projeção de receita líquida de juros e encerrou o pregão com leve queda. As movimentações, porém, não impediram o avanço do índice no dia.