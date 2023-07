Sem recessão e alta tech: as apostas dos gestores dos EUA para os mercados

Os gestores de investimentos nos Estados Unidos apostam cada vez mais em um pouso suave para a economia global, segundo a última sondagem global do Bank of America. A banco apurou que 68% dos gestores de recursos pesquisados esperam uma desaceleração econômica sem recessão, enquanto as expectativas para lucros são as menos pessimistas desde fevereiro de 2022.

No campo dos juros, os gestores agora preveem que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) irá reduzir as taxas apenas no segundo trimestre de 2024, segundo o BofA. Na pesquisa do mês passado, eles previram um corte no primeiro trimestre.

Aposta em tecnologia

O levantamento mostrou ainda uma aposta nos ganhos com ações das gigantes de tecnologia, na expectativa de lucrar com os avanços da inteligência artificial. As ações de grandes empresas de tecnologia estão no topo da lista das posições compradas mais concorridas, e 42% dos gestores entrevistados dizem que a IA aumentará os lucros nos próximos dois anos.

O forte rali das ações americanas tem sido questionado por estrategistas que alertam para os valuations altos das ações de tecnologia, riscos econômicos crescentes e ventos contrários para os lucros.

E embora a pesquisa do BofA aponte para otimismo crescente, o indicador do banco para a confiança dos gestores, com base em dinheiro em caixa, alocação em ações e expectativas de crescimento econômico, permanece “teimosamente baixo”, disseram estrategistas liderados por Michael Hartnett.

A pesquisa global sondou 222 participantes com um total de US$ 588 bilhões sob gestão.

