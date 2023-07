Lucro do Bank of America sobe 19% no 2º tri, para RS$ 7,4 bilhões

O Bank of America (BofA), segundo maior banco dos Estados Unidos, surpreendeu investidores hoje com seu balanço do segundo trimestre. O BofA apresentou uma alta de 19% no lucro líquido no período, para US$ 7,4 bilhões. No ano anterior, o lucro do segundo trimestre havia sido de US$ 6,25 bilhões.

O número ficou acima do esperado por analistas, que projetava um lucro de US$ 6,9 bilhões. O lucro por ação ficou em US$ 0,88 – maior que os US$ 0,84 esperado pelo consenso de mercado.

O BofA foi beneficiado pela alta de juros nos Estados Unidos, que impulsionou os números do banco. A receita subiu 11% na comparação anual, para US$ 25,2 bilhões. Já a receita líquida de juros (NII) subiu 14%, atingindo US$ 14,2 bilhões no segundo trimestre.

“Entregamos um dos trimestres mais fortes na história da empresa. A continuação orgânica crescimento da base e da atividade dos clientes, beneficiado pelas taxas de juros mais altas, produziu um aumento de 11% na receita”, disse, em nota, o CEO Brian Moynihan.

Moynihan ressaltou, no entanto, que a economia segue resiliente apesar da alta dos juros.

“Continuamos a ver uma economia saudável que cresce em ritmo mais lento, com um mercado de trabalho resiliente. Todos os negócios tiveram um bom desempenho e vimos melhorias nas participações de mercado, principalmente em nossos negócios de vendas e negociação e banco de investimento”, afirmou.

Após a apresentação do resultado, as ações do BofA sobem em torno de 4% na bolsa americana.

