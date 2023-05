Sem perder ritmo nas aquisições, Priner vê lucro líquido crescer 69,5% no 1º trim. e ação saltar

Uma das queridinhas entre as recomendações de small caps, a Priner seguiu crescendo, a despeito dos juros altos que tanto têm afetado as companhias brasileiras em 2023. No primeiro trimestre, a empresa de serviços industriais que abriu o capital em 2020 reportou lucro líquido de R$ 8,9 milhões, 69,5% acima do mesmo período de 2022 e com melhora de 28% ante o último trimestre do ano passado. A ação já acumula alta de 35,3% no ano.

"Neste trimestre, o que mais contribuiu para o crescimento foi a surpresa positiva em off shore e a incorporação de negócios de engenharia de integridade e inspeção, que não tínhamos. É como se tivéssemos incorporado à companhia dois motores adicionais", explica Tulio Cintra, CEO da Priner, em entrevista à EXAME Invest. Em crescimento absoluto, as duas novas áreas vão continuar crescendo com velocidade. "Esperamos que até o fim do ano a participação dos dois setores sejam de 35% a 40%, sendo maior fatia de infraestrutura."

Criada em 2012, depois de uma cisão da Mills, a empresa tem as aquisições como um forte canal de crescimento. Já são oito desde sua criação. Para este ano, cinco novos ativos estão em análise para aquisição, explica o executivo. Neste ano, a a empresa comprou 100% das empresas Labteste Análises e Ensaios de Materiais Metálicos e Tresca Engenharia e Integridade, que juntas registraram receita líquida consolidada de R$ 6 milhões nos últimos 12 meses e uma margem líquida de 15%.

"Números comprovam que temos muito assertivos na escolha dos targets e alocação de capital", argumenta Cintra, reforçando que a compra é sempre por empresas saudáveis e que geram resultados, mesmo com o cenário macroeconômico deixando alguns ativos mais expostos e, por isso, mais baratos. Ele admite, porém, que os juros altos dificultam o ritmo de aquisição. "Mas, no caso de aquisições maiores, podemos fazer compra de uma fatia ou olhar para as aquisições menores."

Segundo o CFO do grupo, Marcelo Costa, as aquisições vêm com o objetivo de aumentar o negócio da Priner. A companhia é uma das maiores do setor, que é extremamente pulveriado. "Temos hoje em torno de 5% a 6% do mercado endereçável", afirma Costa. Com as operações atuais e as aquisições no radar, a companhia espera um crescimento de 30% na receita em 2023. No primeiro trimestre, a receita líquida cresceu 86,6%, somando R$ 241,3 milhões, e os novos contratos fechados somaram R$ 267,3 milhões.

"O mercado tem bastante apetite para quem está crescendo", argumenta o diretor financeiro, afirmando também que a companhia adota uma gestão conservadora de caixa. "Captamos R$ 108 milhões em janeiro e essa captação poderia ter sido o dobro. O que temos ouvido dos bancos é que estão mais seletivos e nossa empresa tem perfil de investimento para eles."