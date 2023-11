Sem mencionar crise no Brasil, operação global da Starbucks relata lucro e receita recordes

A operação global da Starbucks reportou, na manhã desta quinta-feira, lucro líquido de 1,22 bilhão de dólares em seu quarto trimestre fiscal, encerrado em 1 de outrubro. O valor foi 39% maior do que o reportado no mesmo período do ano passado.

Já a receita da Starbucks teve expansão anual de 11% no trimestre, atingindo o patamar inédito de US$ 9,37 bilhões.

O resultado superou a expectativa do mercado. Com ajustes, a rede de cafeterias americana registrou no trimestre lucro por ação de US$ 1,06. O consenso de analistas consultados pela FactSet era de US$ 0,97. Já a receita da Starbucks veio praticamente em linha com o consenso da FactSet, de US$ 9,3 bilhões.

Sem menções à crise no Brasil

No relatório de demonstrações financeiras, não houve menção ao pedido de recuperação judicial da SouthRock, empresa que controla as operações brasileiras da Starbucks. Procurada pela EXAME, a empresa também não se manifestou até a tarde desta quinta-feira, 2.

No início da noite de quarta-feira, 1, a Justiça de São Paulo pediu mais documentos para poder avaliar o pedido de recuperação judicial da SouthRock. Em despacho, o juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1ª vara de falência de São Paulo, solicitou demonstrações contábeis do balanço patrimonial da holding de negócios da SouthRock, que inclui 21 empresas, entre elas, as redes Starbucks, TGI Friday's, Eataly e empresas que operam restaurantes em aeroportos.

Além disso, o juiz pediu a demonstração dos resultados acumulados do ano e desde o último exercício social, bem como relatório e projeção de fluxo de caixa das empresas do grupo. No mesmo despacho, solicitou um relatório completo da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial.