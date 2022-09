Sem Justin Bieber, ações da T4F (SHOW3) desabam

As ações da Tickets 4 Fun (T4F - SHOW3) fecharam a terça-feira, 6, em queda de 6,12% após o cantor Justin Bieber cancelar as apresentações que faria no Brasil. A empresa era responsável pelos shows que seriam realizados em São Paulo nos dias 14 e 15 de setembro no estádio Allianz Parque.

Na mínima do dia, os papéis chegaram a cair 16% – maior queda em nove meses – e as ações entraram em leilão. Os papéis já haviam recuado 5,76% na véspera, em reação aos boatos de cancelamento dos shows.

Vale lembrar que a empresa destacou a venda dos dois shows de Bieber em São Paulo como um dos principais impulsos para a geração de caixa no segundo trimestre deste ano. A empresa registrou lucro de R$ 8,6 milhões no período, revertendo prejuízo de R$ 14,6 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

Bieber cancela show no Brasil

Após se apresentar no Rock in Rio, o cantor suspendeu oficialmente nesta terça-feira, 6, os shows que seriam realizados em São Paulo. O comunicado oficial foi divulgado pela Tickets for Fun (T4F), que postou a informação no Instagram.

De acordo com o comunicado, a Justice World Tour Latin America foi suspensa e mais informações sobre reembolso serão divulgadas em breve. Os ingressos para os dois shows em setembro do artista já estavam esgotados.