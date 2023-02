Santander: recuperação judicial não é tendência mesmo com casos isolados

Com Americanas (AMER3) em recuperação judicial e a Oi (OIBR3) seguindo pelo mesmo caminho, as atenções se voltam para os bancos, maiores credores das empresas endividadas. Investidores e analistas querem saber como o setor de crédito vai lidar com as gigantes bloqueando suas dívidas e entender se existe um risco de que outras empresas sigam pelo mesmo caminho.

Para o alto escalão do Santander Brasil (SANB11), o primeiro ponto é que não existe uma tendência e que os casos atuais de recuperação judicial são isolados. Sem citar nomes, Mario Roberto Opice Leão, CEO do Santander Brasil, disse que as ocorrências recentes não devem levar os bancos a aumentar as provisões contra devedores de forma generalizada.

O executivo admite que existe um cenário de deterioração macroeconômica com os juros em patamar elevado – a Selic se mantém na casa dos dois dígitos há mais de um ano. Juros mais altos podem afetar a operação das companhias, em especial as que já estão endividadas. Ainda assim, Opice Leão não vê grande risco para as operações de crédito.

“Não vejo deterioração de nomes médios e grandes devido aos juros mais altos. Ainda não vemos um efeito cumulativo de alavancagem e juros altos [que justifique um aumento generalizado de provisões]”, disse o executivo em coletiva após a divulgação do balanço do Santander.

O banco apresentou números bem abaixo do esperado no quarto trimestre e um dos principais ingredientes para o resultado fraco foi a crise na Americanas. O Santander não citou a empresa nominalmente, mas atribuiu parte da queda de 47% no lucro líquido a um “evento subsequente”, ou seja, que ocorreu depois do fechamento do trimestre em dezembro.

O banco não menciona o nome da empresa devedora, mas considerando a dimensão e o período da dívida, o mercado trata como certo que as provisões são para a dívida da Americanas. O Santander não quis comentar o caso, mas reforçou que deve continuar atuando em operações de crédito de risco sacado, justamente onde se encontra a origem das distorções de R$20 bilhões no balanço da Americanas.

“Estamos absolutamente tranquilos com a forma que atuamos e reportamos [as operações de] risco sacado. É um produto core para o Santander, que não vamos vai abrir mão”, disse.