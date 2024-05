Rumo (RAIL3) tem lucro líquido de R$ 368 milhões no 1º trimestre Houve avanço em todas as operações, com aumento de 33% na Operação Norte, 25% na Operação Sul e 35% na Operação de Contêineres

Balanços: O desempenho foi impulsionado pelos maiores volumes e tarifas em comparação ao primeiro trimestre de 2023, segundo o release de resultados (Rumo/Reprodução)