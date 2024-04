Rumo abre inscrições para o Programa de Estágio 2024; veja os requisitos

A Rumo, concessionária de ferrovias, está com inscrições abertas para a nova edição do seu Programa de Estágio. São 35 vagas para estudantes. Veja os requisitos e como se inscrever:

Quais são os requisitos?

As oportunidades são direcionadas aos estudantes que:

Estão matriculados em algum curso superior bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, com formação prevista entre julho de 2025 e julho de 2026 , nas modalidades presencial, semipresencial ou ensino a distância (EAD);

, nas modalidades presencial, semipresencial ou ensino a distância (EAD); Os novos talentos irão atuar em Santos (SP), Araraquara (SP), Itirapina (SP), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Rio Verde (GO), Rondonópolis (MT) e Primavera do Leste (MT) em modelo híbrido ou presencial;

Precisam ter disponibilidade para trabalho de seis horas por dia.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal EXAME Empreenda

Quais são os benefícios?

Os estagiários contratados terão direito aos seguintes benefícios:

Bolsa auxílio com remuneração compatível com o mercado;

Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Previdência Privada

Cooperativa de Crédito

Empréstimo Consignado

Programa Assistencial da gestação até o pós-parto

Licença Parental Estendida

Material Escolar

Auxílio Creche

Brinquedo de Natal

Auxílio farmácia;

Assistência médica;

Instrumentação Cirúrgica

Seguro de vida;

Assistência odontológica

Gympass

Seguro de Vida

Auxílio Funeral

Programa de Assistência Psicológica, Jurídica e Financeira

Clube de Vantagens e Descontos

Como se inscrever?

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar a página de vagas da Rumo e preencher todas as informações solicitadas.

A previsão é que os selecionados iniciem o estágio na Rumo em julho.

O processo de seleção será 100% online, considerando quatro etapas: inscrição, testes online, entrevista com a equipe de Recursos Humanos, painel com as lideranças e entrevista individual com os gestores de cada área.