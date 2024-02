Rolls-Royce sobe 7% após lucros mais que dobrarem em 2023

A multinacional aeroespacial britânica Rolls-Royce informou nesta quinta-feira, 22, que seu lucro anual mais que dobrou no ano passado, superando o consenso dos analistas. Como resultado, as ações da companhia subiam mais de 7% no pregão desta quinta em Londres.

A empresa também previu um salto em 2024, à medida que aeronaves impulsionadas por seus motores voam mais e a demanda por centros de dados aumenta.

A Rolls, que fabrica sistemas de geração de energia, além de motores para grandes aeronaves comerciais, tem registrado um forte crescimento sob a liderança de Tufan Erginbilgic, o ex-executivo da BP que assumiu o comando há um ano.

O lucro operacional subjacente do grupo no ano passado foi de 1,6 bilhão de libras ($2 bilhões), bem acima da previsão de analistas de 1,4 bilhão de libras, e da própria previsão da holding, de 1,2-1,4 bilhão de libras. O resultado foi de 652 milhões de libras em 2022.

Para este ano, a Rolls prevê que o lucro operacional subjacente aumentará pelo menos 6%, prevendo uma faixa entre 1,7 bilhão de libras e 2 bilhões de libras, em comparação com a previsão de consenso atual de 1,7 bilhão de libras.

"Estamos desbloqueando nosso pleno potencial como uma Rolls-Royce de alto desempenho, competitiva, resiliente e em crescimento", disse Erginbilgic em comunicado na quinta-feira.

A melhoria do lucro foi impulsionada por economias de custos implementadas pelo executivo e sua estratégia de preços, que visa tornar o maior nome da empresa de engenharia britânica um negócio de margem mais alta.

Ao longo de 2023, as ações da Rolls-Royce dispararam mais de 200%, tendo o principal desempenho no índice bluechip da Grã-Bretanha. Em novembro, a holding anunciou que pode quadruplicar os lucros até 2027.