Rivian planeja mudar design de maçanetas para próximo SUV em meio a debate sobre segurança

A Rivian anunciou mudanças no design das maçanetas do seu SUV R2, que deve ser lançado no próximo ano. A alteração busca aumentar a segurança após relatos de funcionários e clientes apontarem dificuldades para acessar o destravamento manual em emergências.

Segundo informações da Bloomberg, a nova configuração deve posicionar os botões de liberação manual em local mais visível, próximo às maçanetas elétricas das portas, facilitando o uso em situações de emergência.

Segurança

A mudança ocorre em meio a um aumento de atenção das autoridades sobre maçanetas com trava eletrônica. Recentemente, passageiros e donos de veículos da Tesla relataram que ficaram presos devido à dificuldade em localizar o mecanismo de liberação manual.

A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA) abriu investigação sobre o tema, e a empresa de Elon Musk afirmou, na ocasião, estar revisando seu sistema.

No início deste ano, a Ford também realizou recall e suspendeu vendas do Mustang Mach‑E após identificar que suas travas eletrônicas poderiam permanecer bloqueadas caso a bateria de 12 volts se esgotasse.

Políticas de Trump podem ajudar indústria de carros 'limpos'

Apesar de críticas anteriores às políticas de veículos elétricos (VE) de Joe Biden, o presidente Donald Trump adotou medidas que podem, indiretamente, beneficiar a indústria automobilística da cidade de Detroit, berço das fábricas de carros no país, e a transição para a eletrificação nos próximos anos.

Em março, Trump chegou a comprar um Tesla, mas posteriormente vendeu o carro após uma desavença com Elon Musk. Mais recentemente, o “One Big Beautiful Bill” eliminou multas para montadoras que não cumprirem padrões federais de economia de combustível, favorecendo a venda de carros a gasolina.

Segundo a The Economist, as mudanças nas regras beneficiam três grandes montadoras — Ford, General Motors e Stellantis —, permitindo vender mais veículos a gasolina, com margens de lucro maiores, compensando parte das tarifas sobre importações. Apesar disso, a transição para veículos elétricos não será interrompida.

Mesmo com o renascimento da combustão interna, a eletrificação continua: segundo a Bloomberg NEF, as vendas de VE nos EUA devem subir de 1,6 milhão em 2025 para 4,1 milhões em 2030, aumentando a participação de 11% para 27% do mercado total.

Com a competição internacional acirrada por esse mercado, as montadoras seguem lançando modelos elétricos. A Ford planeja lançar em 2027 uma picape elétrica de US$ 30.000, enquanto a GM começará a produção de baterias para veículos elétricos de entrada em parceria com a LG Energy Solution.

A Stellantis mantém veículos elétricos em sua linha, incluindo Jeeps, picapes Ram e o Dodge Charger elétrico.