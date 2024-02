Ressaca de Carnaval na B3, inflação e Hong Kong volta em alta: 3 assuntos que movem o mercado

O mercado brasileiro irá retomar as negociações nesta Quarta-Feira de Cinzas, 14. A sessão, hoje, será mais curta, com início previsto para às 13h.

Ressaca de Carnaval na B3?

Investidores deverão reprecificar as ações no pregão de hoje, após a longa pausa para o Carnaval. A tendência é de que o dia seja negativo na bolsa local, dado as variações de preços da véspera. Enquanto a B3 esteve fechada na terça-feira, 13, os ativos brasileiros sofreram perdas significativas no exterior. O EWZ, ETF de ações brasileiras negociado nos Estados Unidos, caiu quase 3% ontem, com dados da inflação americana pesando negativamente sobre o humor do mercado. Os principais índices de Wall Street caíram mais de 1%.

Dados de inflação

O tom negativo se deve ao Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que superou as estimativas para janeiro nos Estados Unidos. A alta, no mês, foi de 0,3% ante o consenso de 0,2% de alta. O dado acima do esperado adiciona um novo ponto de interrogação sobre quando o Federal Reserve iniciará o ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos. O cenário considerado o mais provável por investidores, agora, é de que o primeiro corte ficará apenas para a decisão de junho.

Nesta manhã também foram divulgados novos dados de inflação, desta vez, do Reino Unido. Por lá, a surpresa foi positiva, com o CPI saindo abaixo do esperado, com deflação de 0,6% em janeiro ante expectativa de uma queda de 0,3%. No acumulado de 12 meses, o CPI britânico está em 4%. Já a inflação ao produtor do país vem rodando em terreno negativo na comparação anual. A bolsa de Londres é destaque de alta nesta manhã. Índices europeus também operam no positivo, tendo no radar a revisão do Produto Interno Bruto da Zona do Euro de 2023, que se manteve em 0,1%.

Hong Kong volta em alta

Apesar do tom negativo dos mercados na véspera, a bolsa de Hong Kong retornou do feriado do Ano Novo Chinês em alta nesta quarta. O Hang Seng, principal índice de ações da ilha, subiu 0,84%. Na China, a bolsa de Xangai permanece fechada, com previsão de retorno para a próxima semana.