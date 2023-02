Americanas (AMER3) avalia empréstimo de pelo menos R$ 1 bi para se manter de pé

A Americanas (AMER3) informou que avalia pedir autorização à Justiça para buscar financiamento debtor-in-possession (DIP) de pelo menos R$ 1 bilhão. A modalidade de empréstimo, no âmbito da recuperação judicial, garante prioridade de recebimento em relação aos demais credores da companhia.

Segundo fato relevante, a Americanas "vem discutindo" a possibilidade de os seus acionistas referência Jorge Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles subscreverem até a totalidade do valor mínimo de R$ 1 bilhão.

O finanamento DIP, de acordo com o documento, visa ajudar a companhia a "manter o curso normal de seus negócios e reforçar sua liquidez".

"Caso aprovado, o financiamento DIP, em conjunto com outras fontes de liquidez sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, permitirá manter os investimentos em capital de giro e financiar obrigações não concursais, incluindo pagamento a fornecedores e parceiros", afirmou a empresa.

Se aprovado, o financiamento não deverá contar com garantias, de acordo com a Americanas. A empresa espera pagar pelo empréstimo cerca de 128% do CDI, o que é equivalente ao custo médio de financiamento da comapanhia antes do pedido de recuperação judicial.

O financiamento DIP ainda "poderá ser eventualmente substituído por novo financiamento, conversível em ações da companhia, e que assegurará o direito de preferência de todos os acionistas".