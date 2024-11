Real foi oitava moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar em 2024, diz Austin Rating

A disparada recente da moeda norte-americana é uma reação do mercado ao novo pacote de corte de gastos do governo federal, anunciado na quarta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e detalhado na quinta. Alguns especialistas acreditam que as medidas não serão suficientes e novos cortes precisarão ser feitos.

Confira a tabela com as dez moedas que mais se valorizaram em 2024 até agora, segundo a Austin Rating:

– Libra Sul-Sudanesa: -69,80% 2º: Etiópia – Birr/Etiópia: -56,00%

– Naira/Nigéria: -47,00% 4º: Egito – Libra/Egito: -37,70%

– Bolívar Soberano Venezuelano: -23,30% 6º: Gana – Cedi Gana: -21,90%

– Peso Argentino: -20,00% 8º: Brasil – Real Brasileiro: -19,10%

– Peso/México: -16,90% 10º: Rússia – Rublo/Rússia: -16,50%

Nesta sexta-feira, o dólar comercial chegou a ser cotado a R$ 6,11, outro recorde.