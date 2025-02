Apple vai contratar 20 mil funcionários nos próximos anos – maioria das vagas é para um único setor

A Apple anunciou nesta segunda-feira (25) seu maior compromisso financeiro da história: um investimento de mais de US$ 500 bilhões nos Estados Unidos ao longo dos próximos quatro anos. A gigante da tecnologia pretende expandir sua força de trabalho e acelerar o desenvolvimento de tecnologias estratégicas, com foco majoritario em inteligência artificial. As informações foram retiradas da Entrepreneur Magazine.

Como parte desse plano, a Apple criará 20 mil novos empregos focados principalmente em pesquisa e desenvolvimento, engenharia de software, engenharia de semicondutores e inteligência artificial. A decisão reflete a crescente importância da IA no setor de tecnologia e a necessidade de talentos especializados para manter a competitividade global da empresa.

Nova fábrica

Outro ponto-chave do investimento será a construção de uma nova fábrica de manufatura avançada em Houston, prevista para 2026. O espaço mais de 23 mil metros quadrados será responsável pela produção de servidores de IA, atualmente montados fora dos EUA. A iniciativa indica um esforço da Apple para internalizar a produção de componentes essenciais, reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros e fortalecendo sua infraestrutura de tecnologia nos EUA.

Além disso, a empresa dobrará sua contribuição ao Fundo de Manufatura Avançada dos EUA, passando de US$ 5 bilhões para US$ 10 bilhões. Esse fundo foi criado em 2017 para estimular a geração de empregos qualificados na manufatura americana. Outra medida anunciada foi a criação de uma universidade em Michigan para ajudar pequenas e médias empresas a se capacitarem em manufatura avançada.

Consequência da eleição de Trump

A decisão da Apple ocorre logo após um encontro entre Tim Cook e o ex-presidente Donald Trump na última semana. No dia seguinte à reunião, Trump declarou que a Apple estava transferindo parte de sua produção para os EUA para evitar tarifas de 10% sobre importações chinesas.

Historicamente, a Apple depende da China para a fabricação de seus produtos, com a maior parte dos iPhones sendo montada por uma empresa chamada Foxconn.

Com um valor de mercado de US$ 3,714 trilhões, a Apple segue como a empresa mais valiosa do mundo.

Esse investimento bilionário reforça a aposta da gigante da tecnologia em inteligência artificial como motor de crescimento e inovação. A movimentação da empresa não apenas acelera o avanço da IA aplicada aos seus produtos e serviços, mas também demonstra como a demanda por especialistas nessa área continuará a crescer nos próximos anos.

Para o mercado de trabalho, o recado é claro: a inteligência artificial não é apenas o futuro, mas um diferencial decisivo para quem deseja se destacar no mercado.

