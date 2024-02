MicroStrategy sofre invasão no X e usuários perdem R$ 4 milhões com cripto falsa

Usuários do X, antigo Twitter, perderam ao menos US$ 440 mil (R$ 2,2 milhões, na cotação atual) nesta segunda-feira, 26, após caírem em um golpe envolvendo a empresa MicroStrategy. A conta da companhia na rede social foi alvo de uma invasão que envolveu a publicação de um anúncio falso de lançamento de criptomoeda com distribuição gratuita.

A invasão da conta da empresa teria ocorrido entre a madrugada de domingo para a segunda-feira. Usuários começaram a suspeitar do ataque depois que um post foi divulgado em que a MicroStrategy anunciava o lançamento do MSTR, que seria um novo token próprio da companhia.

Além do lançamento, o post continha também o anúncio de uma distribuição gratuita da criptomoeda falsa. Havia a promessa, ainda, de que o token teria garantia de preço a partir das reservas de bitcoin da MicroStrategy. O post informava que, para obter o ativo, era preciso entrar em um link compartilhado.

O link, porém, era uma estratégia de phishing, um golpe comum no mercado financeiro e que envolve o uso de estratégias de persuasão para convencer as vítimas a compartilhar dados pessoais sensíveis. Nesse caso, os dados compartilhados permitiram que os golpistas transferissem fundos de carteiras digitais das vítimas.

Segundo o analista ZachXBT, ao menos US$ 440 mil foram roubados após a conta no X compartilhar diversos posts com o mesmo anúncio. Poucas horas depois, todas as publicações foram apagadas da conta, mas ainda não houve a divulgação de um posicionamento oficial da MicroStrategy sobre o episódio.

Atualmente, a MicroStrategy é a maior detentora institucional de bitcoin, ficando atrás apenas dos fundos do ETF de bitcoin da Grayscale e das unidades da criptomoeda apreendidas pelos governos dos Estados Unidos e da China. A empresa adquire o ativo como uma reserva de valor em seu balanço.

A empresa de software implementou a estratégia em 2020, em um movimento polêmico mas que foi bem-sucedido até o momento. O grande responsável pela operação é Michael Saylor, ex-CEO e atual presidente do conselho da companhia. Desde então, ele se tornou um dos maiores entusiastas do bitcoin, vendo a criptomoeda como o "ouro digital".

