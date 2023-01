Prévia operacional da Vale (VALE3): o que esperar da produção da mineradora no 4º tri?

O minério de ferro segue em escalada nesse início de 2023, sob a expectativa da retomada da economia chinesa. Na bolsa de Dalian, o contrato de minério de ferro com vencimento em maio subiu 2%, negociado a US$ 129,40 a tonelada. Esse cenário aumenta a expectativa para os números de produção da Vale (VALE3), uma das maiores mineradoras do mundo. A companhia brasileira divulga nesta terça-feira os dados operacionais referentes ao quarto trimestre de 2022.

Nos últimos três meses, a ação da Vale subiu 30% devido à alta agressiva nos preços do minério de ferro, desencadeada principalmente por uma reabertura da China mais rápida e agressiva do que o esperado e por medidas governamentais pró-crescimento. Na segunda-feira (30), a ação caiu 0,36%, para R$ 94,98, mas acumulava alta de 6,24% no mês.

As projeções do mercado são positivas para a produção da companhia. Os analistas do Goldman Sachs dizem que, apesar da demanda física de aço da China ainda estar fraca, a combinação de sentimento macroeconômico positivo e reabastecimento sazonal em tempos de oferta limitada pode continuar a sustentar o preço das ações da Vale no curto prazo.

Para a equipe de análise do Santander, a produção de minério de ferro da Vale deve atingir 80 milhões de toneladas no quarto trimestre de 2022. "Levando a resultados trimestrais mais fortes impulsionados principalmente por volumes de vendas mais fortes e preços realizados sólidos."

A estimativa do banco é de que o preço realizado tenha sido de US$ 95 por tonelada, implicando em um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de aproximadamente US$ 5,1 bilhões no período - algo em torno de 21% de aumento em relação ao mesmo período de 2021.

"Continuamos vendo riscos para os preços do minério de ferro e reconhecemos que as incertezas relacionadas à atividade econômica global podem continuar pesando sobre os preços do minério de ferro nos próximos meses", escrevem os analistas. No entanto, eles esperam que a oferta siga fraca. Em 2022, os embarques do Brasil caíram 4% e a produção foi baixa nos principais produtores. Também acreditam que o custo mais alto deve limitar o risco de queda dos preços do minério de ferro. A expectativa é de que o preço da commodity supere US$ 100 por tonelada no primeiro semestre e fique em média de US$ 100 por tonelada ao fim do ano.