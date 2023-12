Prates ameaçado na Petrobras, sucessão na WEG e payroll nos EUA: 3 assuntos que movem o mercado

Os índices futuros de Nova York operam perto da estabilidade nesta sexta-feira, 8, com investidores à espera dos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. As bolsas sobem na Europa.

Payroll nos EUA

Às 10h30, serão divulgados os números do payroll, o relatório de empregos não-agrícola dos Estados Unidos. Considerado um dos principais retratos da economia americana, o payroll deverá revelar a criação de 180.000 empregos urbanos em novembro Se confirmado, o número representará uma aceleração em relação aos 150.000 do mês anterior. Para a taxa de desemprego, o consenso é de manutenção do patamar atual de 3,9%.

Esses serão os últimos dados do mercado de trabalho americano antes da decisão do Federal Reserve (Fed) da próxima quarta-feira, 13. Ninguém mais espera por uma nova alta de juros. Mas há grandes expectativas para o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Em fala recente, Powell criticou as especulações sobre o início da queda de juros. Espera-se ao menos, que ele admita que não há mais espaço para voltar a subir os juros no curto prazo.

Prates ameaçado na Petrobras (PETR4)

No Brasil, as discussões sobre uma possível saída do presidente da Petrobras seguem no radar dos investidores. O atual presidente, Jean Paul Prates, estaria ameaçado, de acordo com apuração da EXAME. Segundo a reportagem, o cargo da estatal estaria envolvido em mudanças ministeriais para contemplar um maior apoio político para o governo.

Quem estaria cotado para assumir o posto seria o ex-governador da Bahia Rui Costa. Prates teria entrado em desentendimento com o governo por supostamente descumprir acordos com e fazer anúncios sem a anuência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva , como a instalação de uma planta na Arábia Saudita.

Sucessão na WEG (WEGE3)

Outra gigante que deverá passar por uma sucessão em breve é a WEG. A gigante do setor industrial anunciou nesta manhã que Harry Schmelzer Júnior deixará o cargo de CEO em 31 de março do ano que vem após quatro décadas na empresa. Assumirá o comando da companhia Alberto Yoshikazu Kuba, atual diretor superintendente da divisão de Motores Elétricos Industriais.

Confira as últimas notícias de Invest: