Powell, Locaweb, Equatorial e o que mais move o mercado

Investidores iniciam esta quarta-feira, 23, à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em evento virtual do Bank for International Settlements (BIS). Sua participação está prevista para às 9h (de Brasília).

O mercado segue no encalço de Powell para decifrar se e quando o Fed irá aumentar o ritmo de alta de juros, após ter iniciado o ciclo com elevação de 25 pontos-base na semana passada.

Os futuros de índices em Nova York operam em leve queda, enquanto bolsas europeias sobem nesta manhã.

No início desta semana, novas sinalizações de que o Fed avalia subir em 50 pontos-base em mais de uma reunião, caso isso se faça necessário por causa da pressão sobre a inflação, provocaram reações negativas no mercado americano, com as ações indo para baixo e os juros futuros para cima. Ainda assim, parte do mercado vê o movimento como inevitável para o controle da crescente inflação americana, que bateu 7,9% na taxa anual na última divulgação.

As expectativas de que o Copom, no Brasil, endureça sua política monetária também crescem no mercado local.

A ata da última reunião, divulgada na véspera sugeriu um posicionamento mais contracionista do Banco Central, reconhecendo o "cenário desafiador" e deixando aberta a porta para alta de juros para acima de 12,75%, como sinalizado anteriormente em comunicado. Segundo a ata, o BC "estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário, caso o cenário evolua desfavoravelmente".

O cenário de aperto de juros pressiona principalmente ações de crescimento, como costumam ser as de tecnologia. A semana vem sendo marcada por resultados do setor. Na noite anterior, a Positivo (POSI3) apresentou seus números de crescimento no ano e desaceleração no quarto trimestre, após ter subido 5,10% no último pregão.

Nesta quarta será a vez da Locaweb (LWSA3). A companhia deve apresentar receita operacional líquida de 235,5 milhões de reais e Ebitda ajustado de 35,9 milhões de reais, segundo o consenso de mercado da Bloomberg.

Outro destaque desta quarta será o resultado da Equatorial (EQTL3), previsto para esta noite. O consenso de antes do início da temporada de balanços era de que a empresa apresente 4,623 bilhões de reais de receita e lucro líquido de 912 milhões de reais.

Hidrovias do Brasil (HBSA3) Dotz (DOTZ3) e Dexxos (DEXP3) também divulgam seus respectivos balanços nesta quarta.