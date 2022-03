Ibovespa: Petrobras puxa alta em dia negativo no exterior

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 opera em leve alta nesta quarta-feira, 23, destoando das firmes quedas registradas por bolsas internacionais. Ações de commodities, com maior participação no Ibovespa, impulsionam o movimento positivo.

Às 14h15

Ibovespa: + 0,27%, 117.566 pontos

S&P 500 (EUA): - 0,62%

Dow Jones (EUA): - 0,97%

A alta do petróleo, que volta a ser negociado acima de 120 dólares o barril, aumenta as preocupações sobre a inflação global, enquanto alimentam o otimismo sobre os futuros resultados das petrolíferas. O petróleo brent já subiu cerca de 11% na semana. No Brasil, ações do setor chegam a subir mais de 3% nesta sessão.

PetroRio (PRIO3): + 2,30%

3R (RRRP3): + 2,05%

Petrobras (PETR4): + 2,15%

Com menor peso no índice, Renner e Soma lideram as altas, subindo mais de 5%. CVC e Cyrela seguem na sequência.

Renner (LREN3): + 5,61%

Soma (SOMA3): + 5,02%

CVC (CVCB3): + 4,67%

Cyrela (CYRE3): + 3,14%

No radar de investidores ainda está a agenda de resultados do quarto trimestre. A Positivo (POSI3) sobe cerca de 1%, com investidores reagindo ao balanço divulgado pela companhia na última noite. A empresa teve lucro líquido de 41,854 milhões de reais, 72,1% abaixo do mesmo período de 2020. A receita líquida cresceu 19,8% para 1,258 bilhão de reais, mas a margem líquida caiu 13 ponto percentual para 3,9%.

Positivo (POSI3): - 1,62%